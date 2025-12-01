Каллас про перемовини Віткоффа з Путіним: "Боюся, що весь тиск спрямують на Україну"

У Європейському Союзі вважають, що під час перемовин про встановлення миру в Україні за участю Сполучених Штатів та Росії основний тиск буде спрямований на Україну, з метою примусити її піти на поступки.

Як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас після завершення засідання Ради ЄС у закордонних справах на рівні міністрів оборони.

У Євросоюзі побоюються, що мирні перемовини можуть перетворитися на схиляння України до поступок.

"Я боюся, що весь тиск буде спрямований на жертву, а саме на те, що Україна має піти на поступки та взяти на себе зобов’язання", – заявила Каллас, відповідаючи на питання, як вона уявляє результати майбутніх перемовин спецпосланника президента США Стіва Віткоффа з володарем Кремля Владіміром Путіним в Москві.

Вона наголосила, що для досягнення миру "ми не повинні втрачати фокус на тому, що насправді це Росія розпочала цю війну, Росія продовжує цю війну, і Росія щодня цілеспрямовано завдає ударів по цивільному населенню, цивільній інфраструктурі, щоб завдати якомога більше шкоди".

"Отже, так, я боюся, що весь тиск буде спрямований на слабшу сторону, тому що це найпростіший спосіб зупинити цю війну, коли Україна здасться", – підкреслила головна дипломатка ЄС.

І додала, що такий варіант розвитку подій не є в інтересах ні України, ні Європейського Союзу, "ні в інтересах глобальної загальної безпеки, оскільки Статут ООН говорить, що ви не можете змінювати кордони силою".

"Якщо це спрацює… ми побачимо, що той, хто має силу, отримує те, що хоче, а це не добре для більшості країн світу", – заявила Кая Каллас.

Як повідомляла "Європейська правда", зустріч правителя РФ Владіміра Путіна зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом для обговорення параметрів потенційної мирної угоди для завершення російсько-української війни запланована на вівторок, 2 грудня.

Нагадаємо, ввечері 30 листопада за українським часом у Флориді відбулися перемовини команди Трампа та української делегації щодо "мирного плану". В американських ЗМІ почали з’являтися деталі про те, як проходила майже п'ятигодинна зустріч і про що йшлося.

Президент України Володимир Зеленський після доповіді про зустріч сказав, що у переговорах "є конструктив", а президент США Дональд Трамп знову сказав про "шанс на угоду".