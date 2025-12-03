"Те саме старе брязкання зброєю": у Британії відкинули погрози Путіна війною

Міністр охорони здоров'я Британії Вес Стрітінг відкинув коментарі Владіміра Путіна про те, що Росія "готова" до війни з Європою, назвавши їх "тим самим старим брязканням зброєю".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Напередодні російський лідер заявив, що якщо Європа "хоче розпочати війну з нами і почне її, ми готові до цього".

На запитання, чи готова Британія до війни з Росією, Стрітінг відповів: "Я думаю, ми повинні сприймати це як те, чим це є насправді, а саме як старі погрози, які ми вже чули від президента Путіна".

"Іронія того, що президент Путін говорить про войовничість європейських лідерів, була б смішною, якби те, що він робить в Україні, не було таким серйозним", – зазначив міністр..

Він додав, що "ми серйозно ставимося до загрози з боку Росії".

За його словами, справедливо сказати, що Лейбористська партія "успадкувала наші збройні сили в такому стані, який ми б воліли не отримувати", але що уряд "надає пріоритет інвестиціям в оборону".

Зауважимо, наприкінці листопада очільник Кремля стверджував, що Росія начебто готова зафіксувати, що не збирається нападати на Європу.