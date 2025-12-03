"То же старое бряцание оружием": в Британии отвергли угрозы Путина войной

Министр здравоохранения Британии Уэс Стритинг отверг комментарии Владимира Путина о том, что Россия "готова" к войне с Европой, назвав их "тем самым старым бряцанием оружием".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Накануне российский лидер заявил, что если Европа "хочет начать войну с нами и начнет ее, мы готовы к этому".

На вопрос, готова ли Великобритания к войне с Россией, Стритинг ответил: "Я думаю, мы должны воспринимать это как то, чем это есть на самом деле, а именно как старые угрозы, которые мы уже слышали от президента Путина".

"Ирония того, что президент Путин говорит о воинственности европейских лидеров, была бы смешной, если бы то, что он делает в Украине, не было таким серьезным", – отметил министр.

Он добавил, что "мы серьезно относимся к угрозе со стороны России".

По его словам, справедливо сказать, что Лейбористская партия "унаследовала наши вооруженные силы в таком состоянии, которое мы бы предпочли не получать", но что правительство "предоставляет приоритет инвестициям в оборону".

Заметим, в конце ноября глава Кремля утверждал, что Россия якобы готова зафиксировать, что не собирается нападать на Европу.