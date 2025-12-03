Канада дасть ще $200 млн на зброю з США для України

Уряд Канади виділяє значну суму на закупівлю зброї в США для покриття пріоритетних потреб ЗСУ.

Про це заявила очільниця МЗС Канади Аніта Ананд перед початком міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Канада ще раніше долучилася до програми PURL, яка фінансує закупівля в США, а зараз – збільшить свій внесок.

"Я рада оголосити, що Канада разом з іншими союзниками закупить пакет військових спроможностей за програмою PURL, яка є натівським механізмом військової підтримки України", – заявила Ананд.

"Внесок Канади у цей пакет складе 200 млн (американських. – ЄП) доларів, що доведе загальний внесок Канади до суми в 890 млн", – уточнила міністерка.

Також Канада продовжить підтримувати Україну іншими шляхами – зокрема, надає 35 млн доларів США через Комплексний пакет допомоги, збільшивши свій внесок до 180 млн доларів США.

"Цей фонд допоможе у фінансуванні закупівлі палива, покриття медичних закупівель, зв'язку та іншого", – пояснила Аніта Ананд.

Як повідомлялося, у середу низка партнерів оголосили про різке зростання своїх внесків на допомогу ЗСУ.

Зокрема, Норвегія дає ще пів мільярда на американську зброю для ЗСУ.

Також Німеччина виділить додаткові кошти на закупівлі зброї США.

Також від європейських дипломатів лунає чітка незгода на умови Путіна у переговорах з США – вони заявляють, що "Ми не сприймемо нову Ялту".