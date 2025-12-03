Канада даст еще $200 млн на оружие из США для Украины

Правительство Канады выделяет значительную сумму на закупку оружия в США для покрытия приоритетных потребностей ВСУ.

Об этом заявила глава МИД Канады Анита Ананд перед началом министерской встречи НАТО в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Канада еще раньше присоединилась к программе PURL, которая финансирует закупки в США, а сейчас – увеличит свой вклад.

"Я рада объявить, что Канада вместе с другими союзниками закупит пакет военных возможностей по программе PURL, которая является натовским механизмом военной поддержки Украины", – заявила Ананд.

"Вклад Канады в этот пакет составит 200 млн (американских. – ЕП) долларов, что доведет общий вклад Канады до суммы в 890 млн", – уточнила министр.

Также Канада продолжит поддерживать Украину другими путями – в частности, предоставляет 35 млн долларов США через Комплексный пакет помощи, увеличив свой вклад до 180 млн долларов США.

"Этот фонд поможет в финансировании закупки топлива, покрытия медицинских закупок, связи и прочего", – пояснила Анита Ананд.

Как сообщалось, в среду ряд партнеров объявили о резком росте своих взносов на помощь ВСУ.

В частности, Норвегия дает еще полмиллиарда на американское оружие для ВСУ.

Также Германия выделит дополнительные средства на закупки оружия США.

Также от европейских дипломатов звучит четкое несогласие на условия Путина в переговорах с США – они заявляют, что "мы не воспримем новую Ялту".