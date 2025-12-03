Німеччина виділить додаткові кошти на закупівлі зброї США для України

Після останніх переговорів щодо України в Москві німецький міністр закордонних справ Йоганн Вадефул анонсував подальшу військову допомогу Німеччини для України.

Про це він заявив перед від'їздом на зустріч міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі, передає "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Німеччина надасть додаткові 200 мільйонів доларів на поставки американської зброї та боєприпасів в Україну, заявив Вадефуль.

Міністр оборони Борис Пісторіус вже оголосив про більшу частину суми – 150 мільйонів євро – в середині листопада. За словами Вадефуля, крім 200 мільйонів доларів, ще 25 мільйонів євро буде виділено до трастового фонду НАТО для таких цілей, як зимове спорядження та медичні матеріали.

Нагадаємо, у межах програми PURL, започаткованої президентом США Дональдом Трампом і генсеком НАТО Марком Рютте в липні 2025 року, союзники НАТО купують американську зброю для України.

Німеччина вже деякий час тому пообіцяла виділити 500 млн доларів (430 млн євро) на цю ініціативу.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде 3 грудня оголосив про рішення уряду надати ще пів мільярда доларів на програму PURL, спрямовану на фінансування американської зброї для ЗСУ.