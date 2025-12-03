Норвегія дає ще пів мільярда на американську зброю для ЗСУ

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде оголосив про рішення уряду надати ще пів мільярда доларів на програму PURL, спрямовану на фінансування американської зброї для ЗСУ.

Про це міністр заявив перед початком зустрічі НАТО, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Виходячи з цього оголошення, Норвегія, яка вже виходить у лідери з фінансування потреб ЗСУ, готова самотужки покрити половину сумарного планового фінансування у грудні.

"Сьогодні Норвегія оголосить про додаткові 500 мільйонів доларів на програму PURL, які будуть надані двома пакетами: один з Німеччиною і Польщею та один з Німеччиною і Нідерландами", – заявив Еспен Барт Ейде.

Нагадаємо, у НАТО ставлять за мету мати щомісячне фінансування у розмірі 1 млрд доларів США. Втім, сума закупівель не має верхньої межі, і у разі збільшення фінансування ЗСУ отримають більше зброї.

Різке збільшення пожертв на PURL Барт Ейде пояснив потребою підтримати Україну саме під час так званих "мирних переговорів": "Зараз настав момент різко наростити підтримку України, щоби українці могли вести переговори з позиції сили".

Також він наголошує, що навіть у разі, якщо переговори дадуть успіх, потреба посилювати ЗСУ не зникне.

"Важливо також пам'ятати, що коли війна завершиться – Україна має бути сильною і здатною захистити себе від відновлення бойових дій", – додав очільник МЗС Норвегії.

Попередній пакет закупівлі американської зброї за участі Норвегії був оголошений у середині листопада, коли північні і балтійські країни виділили ще $500 млн на таку закупівлю.

Також повідомлялося, що Норвегія наступного року хоче виділити 6 млрд євро на військову підтримку України.