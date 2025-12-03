У Польщі запідозрили у шпигунстві двох українців, які розпитували про харчування міністерки

Прокуратура Польщі розпочала, але через три дні припинила розслідування щодо двох українців, які в загальнодоступній їдальні Міністерства клімату та довкілля цікавилися, чи харчується в закладі очільниця відомства.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Двоє українців приходили в їдальню на обід. Одного дня вони запитували, чи міністерка також користується цією їдальнею. Також були питання, чи вона має якесь спеціальне меню.

Поведінка іноземців викликала занепокоєння співробітників, які повідомили про це поліцію.

Правоохоронці затримали чоловіків і доставили їх до прокуратури. 25 листопада – через 10 днів після диверсії на залізничній лінії Варшава-Люблін – прокуратура розпочала розслідування щодо українців і доручила його Агенції внутрішньої безпеки. Йшлося про дуже серйозну справу, оскільки розслідування було розпочато на підставі статті про діяльність на користь іноземної розвідки проти Польщі.

Однак через три дні провадження було припинено.

Прокуратура дуже швидко вирішила припинити провадження через відсутність даних, що "достатньо обґрунтовують підозру у вчиненні злочину".

