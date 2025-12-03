В Польше заподозрили в шпионаже двух украинцев, которые расспрашивали о питании министра

Прокуратура Польши начала, но через три дня прекратила расследование в отношении двух украинцев, которые в общедоступной столовой Министерства климата и окружающей среды интересовались, питается ли в заведении руководительница ведомства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Двое украинцев приходили в столовую на обед. Однажды они спрашивали, пользуется ли министр также этой столовой. Также были вопросы, имеет ли она какое-то специальное меню.

Поведение иностранцев вызвало беспокойство сотрудников, которые сообщили об этом в полицию.

Правоохранители задержали мужчин и доставили их в прокуратуру. 25 ноября – через 10 дней после диверсии на железнодорожной линии Варшава-Люблин – прокуратура начала расследование в отношении украинцев и поручила его Агентству внутренней безопасности. Речь шла об очень серьезном деле, поскольку расследование было начато на основании статьи о деятельности в пользу иностранной разведки против Польши.

Однако через три дня производство было прекращено.

Прокуратура очень быстро решила прекратить производство из-за отсутствия данных, "достаточно обосновывающих подозрение в совершении преступления".

Напомним, прокуратура Польши сообщила об идентификации и предъявлении обвинений гражданину России, подозреваемому в руководстве организованной преступной группой в 2023 году и действиях в пользу российской разведки.

Перед этим прокурор подал в окружной суд Варшавы ходатайство о выдаче европейского ордера на арест украинцев, которых подозревают в совершении диверсии на железной дороге.