У Польщі висунули звинувачення росіянину, який шпигував для Москви

Прокуратура Польщі повідомила про ідентифікацію та висунення звинувачень громадянину Росії, підозрюваному в керівництві організованою злочинною групою в 2023 році і діях на користь російської розвідки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Ці дії є результатом розслідування Люблінського відділення Національної прокуратури та співробітників Агентства внутрішньої безпеки.

"Підозрюваний Михаїл Міргородський не перебуває в Польщі, тому його не вдалося затримати, а прокурор не міг виконати з його участю процесуальні дії, в тому числі оголосити йому обвинувачення", – йдеться в повідомленні прокуратури.

Підозрюваний – 28-річний громадянин Російської Федерації, який діяв на замовлення тамтешньої Федеральної служби безпеки. Слідчі встановили, що в 2023 році він організовував діяльність російської розвідки в Польщі та координував дії злочинної групи, що полягали у шпигунстві, диверсіях, саботажі та пропаганді.

Прокуратура винесла рішення про пред'явлення Міргородському п'яти звинувачень. Йдеться про створення та керівництво організованою злочинною групою, організацію та керівництво діяльністю іноземної розвідки, керівництво спробою спричинити катастрофу наземного транспорту, підбурювання до застосування насильства та знищення майна, а також фінансування злочинів терористичного характеру.

Група була заснована за допомогою месенджера Telegram і складалася щонайменше з 30 осіб. Її членам доручалися, серед іншого, розвідувальні дії, друк і розклеювання проросійських, антиукраїнських і антинатовських листівок, побиття громадян України та білоруських дисидентів, а також підпал їхнього майна.

Керовані Міргородським диверсанти також мали намір спричинити сходження поїзда з рейок. З цією метою вони провели диверсійну акцію, яка була кваліфікована як злочин терористичного характеру. "Підозрюваному інкримінується збір і пропозиція платіжних засобів з метою фінансування катастрофи в наземному транспорті; перекази здійснювалися в цифровій формі через криптовалютні біржі", – йдеться в повідомленні.

Підозрюваний розшукується за ордером. Прокурор також вжив заходів, спрямованих на початок міжнародного розшуку за червоною нотою Інтерполу.

Згадане розслідування проводиться з 2023 року. Наразі затримано 16 осіб, яких звинувачують в участі в організованій злочинній групі. Йдеться про 12 громадян України, трьох білорусів і одного росіянина. Всі вони зізналися в інкримінованих їм діяннях і дали пояснення.

Напередодні прокурор подав до окружного суду Варшави клопотання про видачу європейського ордера на арешт українців, яких підозрюють у скоєнні диверсії на залізниці.

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявляв, що його країна вимагатиме затримання та екстрадиції.