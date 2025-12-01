Польща видала європейський ордер на арешт підозрюваних у диверсії на залізниці

Прокурор подав до окружного суду Варшави клопотання про видачу європейського ордера на арешт українців, яких підозрюють у скоєнні диверсії на залізниці.

Про це заявив речник Національної прокуратури Пшемислав Новак, цитує RMF24, передає "Європейська правда".

Мова йде про Євгена Іванова, який у 1984 році народився в Естонії, а також Олександра Кононова, який у 1986 році народився в Україні.

За даними слідства, обидва підозрювані залишили територію Польщі та виїхали до Білорусі.

Наразі їхній пошук проводить Варшавське управління поліції.

Також після того, як прокурор подав клопотання про видачу європейського ордера на арешт – Польща змогла опублікувати світлини підозрюваних.

Фото: Національна прокуратура Польщі

Зазначимо, після того, як суд задовольнив клопотання прокурора і заочно взяв під варту двох українців, підозрюваних у диверсіях на залізничній інфраструктурі 27 листопада, наступного дня прокурор видав ордери на арешт двох чоловіків.

Раніше писали, що 19 листопада у Польщі двом українцям висунули офіційні звинувачення у диверсії терористичного характеру. Чоловікам загрожує довічне позбавлення волі.

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявляв, що його країна вимагатиме затримання та екстрадиції підозрюваних, які, наскільки відомо, виїхали у Білорусь.

24 листопада національна прокуратура Польщі висунула звинувачення третій людині – Володимиру Б. – у зв'язку з диверсією на залізниці.