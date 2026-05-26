У Франції понад 350 міст зафіксували травневі рекорди спеки

Понад 350 французьких міст і містечок зафіксували найвищі температури за всю історію спостережень у травні, а Франція та Велика Британія в цілому встановили національні рекорди спеки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Британська метеорологічна служба Met Office повідомила, що рекорд країни за травень був побитий, коли в лондонському Кью-Гарденс було зафіксовано температуру 34,8°C.

У понеділок ввечері Météo France повідомила, що нові місячні максимуми для травня були зафіксовані на 352 метеостанціях, переважно у західній Франції, причому найвища температура – 37,1°C – була зареєстрована поблизу Хоссегора, у південно-західному департаменті Ланди.

"Це безпрецедентна подія, ймовірність якої в цей час року становить 1 до 1000, виходячи з кліматичних даних за період з 1979 по 2025 рік, і яка була практично неможливою в доіндустріальну епоху", – заявив кліматолог Крістоф Кассу.

У вівторок французький уряд повідомив, що, за офіційними даними, сім осіб загинули внаслідок спеки, яка охопила більшу частину Західної Європи, причому п’ять із них потонули.

"Сьогодні я можу сказати, що зафіксовано сім смертей, прямо чи опосередковано пов’язаних зі спекою", – заявила речниця уряду Мод Брежон у ефірі телеканалу TF1.

Брежон додала, що цифри та конкретні причини смерті потрібно буде "уточнити, коли епізод, який ми зараз переживаємо, закінчиться".

Цього тижня в Іспанії прогнозують посилення спеки: від середи на більшій частині Піренейського півострова температура підніметься до 40 градусів, а ночі в багатьох регіонах будуть "тропічними", тобто з мінімальною температурою не нижче 20 градусів.

Також повідомляли, що цього тижня у Франції очікується період спеки, яка в окремих місцях на півдні країни може сягати майже 40°C.