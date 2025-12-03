Фон дер Ляйен объявила два решения по финансированию Украины в 2026-27 годах

Европейская комиссия назвала два решения, которые позволят закрыть финансовые потребности Украины в 2026-2027 годах.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, 3 декабря.

По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия рассматривает заимствования на внешних рынках под гарантии бюджета ЕС или "репарационные займы" с обездвиженных росактивов, чтобы профинансировать Украину в следующие два года.

"Сегодня мы выносим на рассмотрение два решения для согласования государствами-членами. Первое решение – это заимствования ЕС. Это, по сути, привлечение средств на рынках капитала с использованием бюджета ЕС в качестве гарантии и передача этого капитала Украине в виде займа", – сообщила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что "это решение должно быть принято единогласно".

"Второе решение, которое мы предлагаем сегодня в правовом тексте, – это так называемый "репарационный заем". Здесь мы бы использовали остатки средств от обездвиженных российских активов в Европейском Союзе", – рассказала президент Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что теперь ЕС предлагает "охватить все финансовые учреждения, которые накопили такие денежные остатки" (не только бельгийский Euroclear. – "ЕП").

По словам главы Еврокомиссии, эти учреждения должны перевести средства в инструмент репарационного займа.

"То есть, другими словами, мы берем остатки средств, предоставляем их Украине как заем, и Украина должна вернуть этот заем, если и когда Россия выплатит репарации", – пояснила Урсула фон дер Ляйен.

"Это решение может быть принято голосованием квалифицированным большинством", – обратила внимание она.

Как сообщала "Европейская правда", еще до объявления нового предложения Еврокомиссией министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что она категорически неприемлема.

В конце ноября премьер-министр Бельгии Барт де Вевер письменно изложил замечания и требования Бельгии в отношении росактивов в письме на имя президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

В то же время другие страны ЕС выступают против предоставления Бельгии безграничных гарантий для разблокирования займа Украине.

