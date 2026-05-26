У Росії звинуватили Євросоюз у планах змістити президента Сербії

Посол Росії у Белграді Александр Боцан-Харченко звинуватив Європейський Союз у тому, що він прагне усунути з посади президента Сербії Александара Вучича.

Заяву російського дипломата наводить російське агентство ТАСС, повідомляє "Європейська правда".

Боцан-Харченко заявив, що з наближенням виборів у Сербії, насамперед парламентських, слід очікувати подальшої активізації протестів з метою дестабілізації ситуації.

За словами російського посла, акції протесту у Сербії організовані та підтримуються ззовні – Євросоюзом і "певними колами", які з ним пов’язані.

"Багато хто може заперечити мені, вказуючи на те, що під час суботньої акції протесту не було жодних символів, прапорів чи іншої символіки Євросоюзу. Її не було, тому що з цією символікою пов’язана стара, так звана опозиція, яка дискредитувала себе. Нова опозиція хоче показати, що нічого з ними спільного не має. І я все-таки впевнений, що це певна акція прикриття", – заявив Боцан-Харченко "Вестям".

Метою ЄС, сказав глава посольства РФ, є усунення від влади президента Вучича.

"Потім, ближче до виборів або за підсумками виборів, природно, Євросоюз проявить себе повною мірою, метою якого є усунення Александара Вучича та керівної верхівки, яка консолідована навколо нього", – сказав Боцан-Харченко.

Парламентські вибори у Сербії повинні відбутися до 31 грудня 2027 року. З 2025 року Вучич висловлював думку, що вибори можуть відбутися раніше та одночасно з президентськими.

У суботу в Белграді відбувся протест проти Вучича, напередодні якого у Сербії призупинили роботу залізниці.

Масові протести у Сербії розпочалися після обвалу залізничного навісу в місті Новий Сад у листопаді 2024 року, в результаті якого загинуло 16 осіб. Студенти сербських університетів були в авангарді протестувальників, які закликали Вучича піти у відставку через цю трагедію.

У 2025-2026 роках протести переросли у широкий рух проти авторитарного правління Вучича.

