У Каталонії планують скоротити популяцію диких кабанів на тлі африканської чуми свиней

Іспанська автономна область Каталонія пообіцяла скоротити популяцію диких кабанів, зокрема шляхом збільшення кількості відстрілів, після того як у кількох тварин за межами Барселони було виявлено африканську чуму свиней.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Цей спалах африканської чуми свиней став першим у країні з 1994 року. Він загрожує експорту свинини з Іспанії, яка є провідним виробником м'яса в Європейському Союзі і забезпечує чверть виробництва блоку з річним експортом на суму близько 3,5 млрд євро.

Лідер каталонського регіону Сальвадор Ілла заявив, що місцеві органи влади вже деякий час працюють над скороченням популяції диких кабанів через загрозу, яку вони становлять для здоров'я населення, але нещодавній спалах захворювання показав необхідність прискорити ці зусилля.

"Диких кабанів занадто багато. Ми активізували та інтенсифікували цю роботу, зв'язавшись з усіма мисливськими асоціаціями та шукаючи технічно прийнятні та перевірені методи для цього", – сказав він.

Асоціація фермерів COAG заявила в середу, 3 грудня, що популяція диких кабанів в Іспанії зросла на 550% за 30 років через відсутність ефективних заходів контролю.

Зазначимо, 1 грудня Іспанія закликала своїх військових допомогти стримати спалах африканської чуми свиней поблизу Барселони.

Близько третини іспанських сертифікатів на експорт свинини було заблоковано після першого спалаху африканської чуми свиней в країні за останні три десятиліття.

А 2 грудня в іспанській Барселоні розпочала роботу спеціальна група ветеринарів Європейського Союзу, що спеціалізуються на епідеміях, щоб допомогти стримати спалах африканської чуми свиней.