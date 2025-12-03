В Каталонии планируют сократить популяцию диких кабанов на фоне африканской чумы свиней

Испанская автономная область Каталония пообещала сократить популяцию диких кабанов, в частности путем увеличения количества отстрелов, после того как у нескольких животных за пределами Барселоны была обнаружена африканская чума свиней.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Эта вспышка африканской чумы свиней стала первой в стране с 1994 года. Она угрожает экспорту свинины из Испании, которая является ведущим производителем мяса в Европейском Союзе и обеспечивает четверть производства блока с годовым экспортом на сумму около 3,5 млрд евро.

Лидер каталонского региона Сальвадор Илла заявил, что местные органы власти уже некоторое время работают над сокращением популяции диких кабанов из-за угрозы, которую они представляют для здоровья населения, но недавняя вспышка заболевания показала необходимость ускорить эти усилия.

"Диких кабанов слишком много. Мы активизировали и интенсифицировали эту работу, связавшись со всеми охотничьими ассоциациями и ища технически приемлемые и проверенные методы для этого", – сказал он.

Ассоциация фермеров COAG заявила в среду, 3 декабря, что популяция диких кабанов в Испании выросла на 550% за 30 лет из-за отсутствия эффективных мер контроля.

Отметим, 1 декабря Испания призвала своих военных помочь сдержать вспышку африканской чумы свиней вблизи Барселоны.

Около трети испанских сертификатов на экспорт свинины было заблокировано после первой вспышки африканской чумы свиней в стране за последние три десятилетия.

А 2 декабря в испанской Барселоне начала работу специальная группа ветеринаров Европейского Союза, специализирующихся на эпидемиях, чтобы помочь сдержать вспышку африканской чумы свиней.