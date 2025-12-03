Результат зустрічі міністрів НАТО: американська зброя для ЗСУ на мільярд доларів

Зустріч міністрів НАТО принесла домовленості на постачання зброї за програмою PURL на орієнтовно мільярд доларів.

Про це заявив журналістам у Брюсселі міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Сибіга, який був запрошений до участі у Раді Україна-НАТО (РУН), що проходила на полях міністерської зустрічі Альянсу, наголосив, що отримав у Брюсселі обіцянки партнерів профінансувати закупівлю зброї на $1 млрд.

"Маємо близько мільярда доларів додаткових підтверджень від наших союзників для підтримки нашої армії, українського воїна через програму PURL", – повідомив він.

За оцінкою Сибіги – якщо порівнювати з попередніми засіданнями, у яких він брав участь, зустріч міністрів держав-членів НАТО 3 грудня є "найбільш результативною з точки зору внесків і рішень країн-учасників для нашої оборони".

"Розмова була дуже предметна. Лунали конкретні речі і необхідність практичних дій саме зараз, аби стабілізувати фронт, аби зміцнити українську позицію за переговорним столом", – пояснив він.

Як повідомлялося, Норвегія оголосила у Брюсселі, що дає ще пів мільярда на американську зброю для ЗСУ.

Також відомо, що Німеччина виділить додаткові кошти на ці закупівлі; крім того, Канада дасть ще $200 млн, і відомо про внесок Польщі, який поки не розголошувався. Повний перелік донорів є більшим.