Результат встречи министров НАТО: американское оружие для ВСУ на миллиард долларов
Встреча министров НАТО принесла договоренности на поставку оружия по программе PURL ориентировочно на миллиард долларов.
Об этом заявил журналистам в Брюсселе министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает корреспондент "Европейской правды".
Сибига, который был приглашен к участию в Совете Украина-НАТО, проходившего на полях министерской встречи Альянса, отметил, что получил в Брюсселе обещания партнеров профинансировать закупку оружия на $1 млрд.
"Имеем около миллиарда долларов дополнительных подтверждений от наших союзников для поддержки нашей армии, украинского воина через программу PURL", – сообщил он.
По оценке Сибиги – если сравнивать с предыдущими заседаниями, в которых он принимал участие, встреча министров государств-членов НАТО 3 декабря является "наиболее результативной с точки зрения вкладов и решений стран-участников для нашей обороны".
"Разговор был очень предметный. Звучали конкретные вещи и необходимость практических действий именно сейчас, чтобы стабилизировать фронт, чтобы укрепить украинскую позицию за переговорным столом", – пояснил он.
Как сообщалось, Норвегия объявила в Брюсселе, что дает еще полмиллиарда на американское оружие для ВСУ.
Также известно, что Германия выделит дополнительные средства на эти закупки; кроме того, Канада даст еще $200 млн, и известно о вкладе Польши, который пока не разглашался. Полный перечень доноров является большим.