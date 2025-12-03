Результат встречи министров НАТО: американское оружие для ВСУ на миллиард долларов

Встреча министров НАТО принесла договоренности на поставку оружия по программе PURL ориентировочно на миллиард долларов.

Об этом заявил журналистам в Брюсселе министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Сибига, который был приглашен к участию в Совете Украина-НАТО, проходившего на полях министерской встречи Альянса, отметил, что получил в Брюсселе обещания партнеров профинансировать закупку оружия на $1 млрд.

"Имеем около миллиарда долларов дополнительных подтверждений от наших союзников для поддержки нашей армии, украинского воина через программу PURL", – сообщил он.

По оценке Сибиги – если сравнивать с предыдущими заседаниями, в которых он принимал участие, встреча министров государств-членов НАТО 3 декабря является "наиболее результативной с точки зрения вкладов и решений стран-участников для нашей обороны".

"Разговор был очень предметный. Звучали конкретные вещи и необходимость практических действий именно сейчас, чтобы стабилизировать фронт, чтобы укрепить украинскую позицию за переговорным столом", – пояснил он.

Как сообщалось, Норвегия объявила в Брюсселе, что дает еще полмиллиарда на американское оружие для ВСУ.

Также известно, что Германия выделит дополнительные средства на эти закупки; кроме того, Канада даст еще $200 млн, и известно о вкладе Польши, который пока не разглашался. Полный перечень доноров является большим.