У Хорватії девʼятьом людям висунули звинувачення через пронацистське вітання

Хорватська поліція в середу висунула звинувачення дев'ятьом людям після того, як група людей у масках виконала салют усташів, які підтримували нацистів під час Другої світової війни.

Як пише "Європейська правда", про це поліція повідомила агентству AFP.

Інцидент стався в неділю, коли тисячі антифашистських протестувальників зібралися в чотирьох містах, щоб висловити протест проти зростання кількості інцидентів, пов'язаних з ультраправими.

У соцмережах поширили відео з міста Рієка, що на північному узбережжі Адріатичного моря, на якому близько 30 людей у масках виконували салют усташів під час сутичок з учасниками антифашистської демонстрації.

Організатори протесту заявили, що під час інциденту двоє людей отримали поранення.

Поліція Хорватії повідомила AFP, що дев'ятьом людям висунули звинувачення в порушенні громадського порядку під час сутички, зокрема за вигукування вітання усташів із піднятою правою рукою.

Після допиту в муніципальному суді всіх дев'ятьох було звільнено. У разі визнання винними їм загрожує до 30 днів ув'язнення та штраф у розмірі до 4000 євро.

Хорватські усташі, які діяли у 1920-1940-х роках, під час Другої світової війни створили маріонеткову державу, а також відомі переслідуваннями й убивствами сотень тисяч етнічних сербів, євреїв, ромів і хорватів-антифашистів.

У сучасній Хорватії є симпатики усташів, які вважають тих засновниками хорватської нації.

У 2023 році відомий проросійськими поглядами президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що гасло "Слава Україні" має таке ж походження, як і вигук хорватських усташів. Українське МЗС тоді йому креативно відповіло.