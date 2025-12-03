В Хорватии девяти людям предъявили обвинения за пронацистское приветствие

Хорватская полиция в среду выдвинула обвинения девяти людям после того, как группа людей в масках исполнила салют усташей, которые поддерживали нацистов во время Второй мировой войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом полиция сообщила агентству AFP.

Инцидент произошел в воскресенье, когда тысячи антифашистских протестующих собрались в четырех городах, чтобы выразить протест против роста количества инцидентов, связанных с ультраправыми.

В соцсетях распространили видео из города Риека, что на северном побережье Адриатического моря, на котором около 30 человек в масках исполняли салют усташей во время столкновений с участниками антифашистской демонстрации.

Организаторы протеста заявили, что во время инцидента два человека получили ранения.

Полиция Хорватии сообщила AFP, что девяти людям предъявили обвинения в нарушении общественного порядка во время столкновения, в частности за выкрикивание приветствия усташей с поднятой правой рукой.

После допроса в муниципальном суде все девять были освобождены. В случае признания виновными им грозит до 30 дней заключения и штраф в размере до 4000 евро.

Хорватские усташи, действовавшие в 1920-1940-х годах, во время Второй мировой войны создали марионеточное государство, а также известны преследованиями и убийствами сотен тысяч этнических сербов, евреев, ромов и хорватов-антифашистов.

В современной Хорватии есть симпатики усташей, которые считают их основателями хорватской нации.

В 2023 году известный пророссийскими взглядами президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что лозунг "Слава Украине" имеет такое же происхождение, как и возглас хорватских усташей. Украинский МИД тогда ему креативно ответил.