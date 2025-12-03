Британія дозволить імпорт з регіонів Іспанії, які не уражені африканською чумою свиней

Велика Британія заявила в середу, 3 грудня, що дозволить імпорт свинини з тих регіонів Іспанії, які не уражені африканською чумою свиней.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Таким чином Британія скасувала загальну заборону, введену минулого тижня після того, як Іспанія повідомила про перші випадки захворювання за останні три десятиліття.

Цей крок приводить Британію у відповідність до регіонального підходу Європейського Союзу, який обмежує торгівлю лише з зонами спалаху захворювання.

Зазначимо, 1 грудня Іспанія закликала своїх військових допомогти стримати спалах африканської чуми свиней поблизу Барселони.

Близько третини іспанських сертифікатів на експорт свинини було заблоковано після першого спалаху африканської чуми свиней в країні за останні три десятиліття.

А 2 грудня в іспанській Барселоні розпочала роботу спеціальна група ветеринарів Європейського Союзу, що спеціалізуються на епідеміях, щоб допомогти стримати спалах африканської чуми свиней.