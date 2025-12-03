Британия разрешит импорт из регионов Испании, не пораженных африканской чумой свиней

Великобритания заявила в среду, 3 декабря, что разрешит импорт свинины из тех регионов Испании, которые не заражены африканской чумой свиней.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Таким образом, Великобритания отменила общий запрет, введенный на прошлой неделе после того, как Испания сообщила о первых случаях заболевания за последние три десятилетия.

Этот шаг приводит Великобританию в соответствие с региональным подходом Европейского Союза, который ограничивает торговлю только с зонами вспышки заболевания.

Отметим, 1 декабря Испания призвала своих военных помочь сдержать вспышку африканской чумы свиней вблизи Барселоны.

Около трети испанских сертификатов на экспорт свинины было заблокировано после первой вспышки африканской чумы свиней в стране за последние три десятилетия.

А 2 декабря в испанской Барселоне начала работу специальная группа ветеринаров Европейского Союза, специализирующихся на эпидемиях, чтобы помочь сдержать вспышку африканской чумы свиней.