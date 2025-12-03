Франція: мер, який на пʼять місяців поїхав у "відрядження" на Таїті, подав у відставку

Мер міста Формігер на сході Франції Філіп Петікю подав у відставку після пʼяти місяців відсутності на роботі – він нібито перебував у відрядженні на острові Таїті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Петікю на початку липня поїхав на Таїті нібито з метою створити там парк підвісних доріг – подібний до того, який він створив в іншому місті у Франції, яким керував.

Попри тривале відрядження, Петікю продовжив отримувати зарплату, а за його відсутності робота міськради Формігера була суттєво ускладнена.

Наприкінці жовтня на ситуацію звернув увагу префект департаменту Східні Піренеї, де розташований Формігер, і попросив розʼяснення ситуації.

У вівторок, за інформацією місцевих ЗМІ, Петікю зустрівся з префектом і подав заяву про відставку, яку той прийняв. Нового мера Формігера має обрати міська рада протягом двох місяців.

