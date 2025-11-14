Мер столиці Албанії продовжить керувати містом з тюрми

Мера албанської столиці Тирани Еріона Веліая, який перебуває за ґратами за звинуваченнями в корупції, не планують позбавляти повноважень до наступних місцевих виборів 2027 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Веліай перебуває за ґратами з лютого 2025 року, коли його заарештували, і тому не може виконувати свої обов'язки. Його звинувачують у корупції, відмиванні грошей і приховуванні статків. Він заперечує звинувачення і називає своє затримання несправедливим.

На цьому тлі у вересні премʼєр Албанії Еді Рама ініціював звільнення мера Тирани, що й зробила міська рада. Але 3 листопада Конституційний суд Албанії визнав це рішення міськради недійсним, бо Веліай не був присутній особисто під час його ухвалення.

Це викликало плутанину, яку Рама прокоментував в ефірі одного з албанських телеканалів. "Веліай залишиться мером до 2027 року", – сказав він, таким чином унеможливлюючи його звільнення.

Хоча ситуація є безпрецедентною для албанської політики, мер Тирани вже ухвалював принаймні якісь рішення, перебуваючи за ґратами. Приміром, 11 листопада Веліай підписав розпорядження прикрасити місто до новорічних свят.

Минулого року албанський суд звільнив з-під варти колишнього мера міста Хімара, етнічного грека Фреді Беллері, ув'язнення якого викликало дипломатичну суперечку із сусідньою Грецією.

