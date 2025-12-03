Франция: мэр, который на пять месяцев уехал в "командировку" на Таити, подал в отставку

Мэр города Формигер на востоке Франции Филип Петикю подал в отставку после пяти месяцев отсутствия на работе – он якобы находился в командировке на острове Таити.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Петикю в начале июля поехал на Таити якобы с целью создать там парк подвесных дорог – подобный тому, который он создал в другом городе во Франции, которым руководил.

Несмотря на длительную командировку, Петикю продолжал получать зарплату, а в его отсутствие работа горсовета Формигера была существенно затруднена.

В конце октября на ситуацию обратил внимание префект департамента Восточные Пиренеи, где расположен Формигер, и попросил разъяснения ситуации.

Во вторник, по информации местных СМИ, Петикю встретился с префектом и подал заявление об отставке, которое тот принял. Нового мэра Формигера должен избрать городской совет в течение двух месяцев.

