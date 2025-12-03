CNN: звіт щодо "Signal-гейту" підтвердив порушення з боку глави Пентагону

Виконувач обовʼязків генерального інспектора Пентагону встановив, що очільник відомства Піт Гегсет міг поставити під загрозу американських військових через публікацію деталей майбутніх атак у месенджері Signal.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN із посиланням на чотири джерела, ознайомлені зі звітом генерального інспектора.

За даними CNN, у звіті щодо скандалу, який охрестили як "Signal-гейт", вказано, що Гегсет не повинен був використовувати Signal для повідомлення про військові операції, а високопосадовці Міністерства оборони потребують кращого навчання протоколам.

Звіт також детально описує, як глава Пентагону ділився конфіденційною інформацією про військові операції з особами, які не були уповноважені її отримувати, і не зберіг ці повідомлення, як того вимагає федеральне законодавство.

Серед іншого, генінспектор Пентагону виявив, що Гегсет поділився через Signal деталями про військові операції США в Ємені з кількома іншими особами, які не мали дозволу на ознайомлення з цією інформацією.

У звіті також вказано, що військові плани, розкриті главою Пентагону, були взяті з документа Центрального командування США, який на той час був позначений як секретний.

Два джерела повідомили CNN, що наслідки дій Гегсета не зовсім зрозумілі, оскільки генеральний інспектор дійшов висновку, що міністр оборони має повноваження розсекречувати інформацію. Сам Гегсет стверджував, що ухвалював оперативне рішення поділитися цією інформацією, хоча документального підтвердження цьому немає.

Нагадаємо, у березні 2025 року редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг розповів, як його випадково додали до групового чату Signal із високопсадовцями США.

У чаті глава Пентагону обговорював детальні плани атак проти бойовиків-хуситів, зокрема точні терміни та озброєння – що, на думку критиків адміністрації Трампа, могло порушувати протоколи поводження із секретною інформацією і загрожувало національній безпеці.

ЗМІ пізніше дізнались, що Гегсет мав з десяток подібних чатів у Signal, де обмінювався службовою інформацією.

На тлі скандалу своєї посади позбувся радник Трампа з нацбезпеки Майкл Волц, який і додав журналіста в чат.