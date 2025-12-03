CNN: отчет по "Signal-гейту" подтвердил нарушения со стороны главы Пентагона

Исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона установил, что глава ведомства Пит Хэгсет мог поставить под угрозу американских военных из-за публикации деталей будущих атак в мессенджере Signal.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN со ссылкой на четыре источника, ознакомленные с отчетом генерального инспектора.

По данным CNN, в отчете о скандале, который окрестили как "Signal-гейт", указано, что Хегсет не должен был использовать Signal для сообщения о военных операциях, а высокопоставленные чиновники Министерства обороны нуждаются в лучшем обучении протоколам.

Отчет также подробно описывает, как глава Пентагона делился конфиденциальной информацией о военных операциях с лицами, которые не были уполномочены ее получать, и не сохранил эти сообщения, как того требует федеральное законодательство.

Среди прочего, генеральный инспектор Пентагона обнаружил, что Хегсет поделился через Signal деталями о военных операциях США в Йемене с несколькими другими лицами, которые не имели разрешения на ознакомление с этой информацией.

В отчете также указано, что военные планы, раскрытые главой Пентагона, были взяты из документа Центрального командования США, который на тот момент был помечен как секретный.

Два источника сообщили CNN, что последствия действий Хегсета не совсем понятны, поскольку генеральный инспектор пришел к выводу, что министр обороны имеет полномочия рассекречивать информацию. Сам Хэгсет утверждал, что принимал оперативное решение поделиться этой информацией, хотя документального подтверждения этому нет.

Напомним, в марте 2025 года редактор The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, как его случайно добавили в групповой чат Signal с высокопоставленными лицами США.

В чате глава Пентагона обсуждал подробные планы атак против боевиков-хуситов, в частности точные сроки и вооружение – что, по мнению критиков администрации Трампа, могло нарушать протоколы обращения с секретной информацией и угрожало национальной безопасности.

СМИ позже узнали, что Хэгсет имел около десятка подобных чатов в Signal, где обменивался служебной информацией.

На фоне скандала своей должности лишился советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц, который и добавил журналиста в чат.