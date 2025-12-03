ЗМІ: у Пентагоні завершили розслідування скандалу з листуванням у чаті Signal

Виконувач обовʼязків генерального інспектора Пентагону завершив розслідування щодо того, чи допустив очільник відомства Піт Гегсет порушення, поділившись планами атаки в месенджері Signal.

Як пише "Європейська правда", про це агентству Bloomberg повідомили проінформовані джерела.

За даними Bloomberg, звіт генерального інспектора Пентагону щодо скандалу, відомого як "Signal-гейт", у вівторок передали комітету з питань збройних сил Сенату США.

У ньому аналізувались повідомлення Гегсета про заплановані повітряні удари США по бойовиках-хуситах в Ємені, надіслані в груповий чат Signal, до якого випадково потрапив редактор журналу The Atlantic.

Звіт запросили члени комітету Сенату – республіканець Роджер Вікер, який його очолює, і демократ Джек Рід.

Вони зокрема просили оцінити, чи "передавали якісь особи секретну інформацію, включно з оперативними деталями, із секретних систем до несекретних, і якщо так, то яким чином".

Якого саме висновку дійшов генеральний інспектор Пентагону щодо дій Гегсета, поки невідомо. За словами джерел Bloomberg, цього тижня має бути опублікована незасекречена частина звіту.

Нагадаємо, у березні 2025 року редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг розповів, як його випадково додали до групового чату Signal із високопсадовцями США.

У чаті глава Пентагону обговорював детальні плани атак проти бойовиків-хуситів, зокрема точні терміни та озброєння – що, на думку критиків адміністрації Трампа, могло порушувати протоколи поводження із секретною інформацією і загрожувало національній безпеці.

ЗМІ пізніше дізнались, що Гегсет мав з десяток подібних чатів у Signal, де обмінювався службовою інформацією.

На тлі скандалу своєї посади позбувся радник Трампа з нацбезпеки Майкл Волц, який і додав журналіста в чат.