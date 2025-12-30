Болгарія готується до переходу на євро з 1 січня

Болгарія цього тижня очікувано попрощається з національною валютою левом та з 1 січня перейде на євро, ставши 21-ю країною єврозони.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

З 1 січня 2026 року Болгарія має стати 21-ю країни єврозони – через два роки після того, як євро з 2023 року запровадила Хорватія. Цьогоріч Болгарія досягнула усіх необхідних критеріїв, серед яких – показники інфляції, дефіциту бюджету, запозичень, стабільність курсу обміну валют.

Після запровадження євро Болгарія, окрім переходу на нову валюту, отримує місце у керівній раді Європейського центрального банку.

Хоча перехід на євро ставили за мету багато болгарських урядів, у суспільстві досі розходяться думки щодо того, чи це більшою мірою позитив, чи негатив для країни. Так, деякі люди побоюються зростання цін або не хочуть втрачати лев як власну національну валюту. Серед бізнесу, що активно торгує з іншими європейськими країнами, переважає позитивне сприйняття.

Останнім часом бізнеси вже почали виставляти цінники на товари з подвійною ціною – у левах та євро. Також останніми тижнями по всій країні стоять державні інформаційні білборди з курсом обміну й гаслами "Спільне минуле, спільне майбутнє, спільна валюта" та крутять відеоролики, де нагадують про зміну.

Нагадаємо, перехід на євро відбудеться під час масштабної політичної кризи, що веде Болгарію до вже восьмих дострокових парламентських виборів.

Тим часом угорський прем’єр Віктор Орбан не хоче запроваджувати євро, бо вважає, що ЄС "розвалюється".



