Болгария готовится к переходу на евро с 1 января

Болгария на этой неделе ожидаемо попрощается с национальной валютой левом и с 1 января перейдет на евро, став 21-й страной еврозоны.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

С 1 января 2026 года Болгария должна стать 21-й страной еврозоны – через два года после того, как евро с 2023 года ввела Хорватия. В этом году Болгария достигла всех необходимых критериев, среди которых – показатели инфляции, дефицита бюджета, заимствований, стабильность курса обмена валют.

После введения евро Болгария, кроме перехода на новую валюту, получает место в руководящем совете Европейского центрального банка.

Хотя переход на евро ставили целью многие болгарские правительства, в обществе до сих пор расходятся мнения относительно того, это в большей степени позитив или негатив для страны. Так, некоторые люди опасаются роста цен или не хотят терять лев как собственную национальную валюту. Среди бизнеса, активно торгующего с другими европейскими странами, преобладает положительное восприятие.

В последнее время бизнесы уже начали выставлять ценники на товары с двойной ценой – в левах и евро. Также в последние недели по всей стране стоят государственные информационные билборды с курсом обмена и лозунгами "Общее прошлое, общее будущее, общая валюта" и крутят видеоролики, где напоминают об изменении.

Напомним, переход на евро состоится во время масштабного политического кризиса, который ведет Болгарию к уже восьмым досрочным парламентским выборам.

