Орбан не хоче вводити євро, бо вважає, що ЄС "розвалюється"

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан виступив проти впровадження в Угорщині євро як валюти, оскільки вважає, що ЄС "розвалюється".

Про це Орбан заявив в інтерв’ю місцевому економічному порталу EconomX, повідомляє "Європейська правда".

Очільник уряду Угорщини переконаний, що його країні не варто пов’язувати себе тіснішими відносинами з Євросоюзом.

"Угорщина не повинна пов'язувати свою долю з Європейським Союзом тісніше, ніж зараз, і перехід на євро був би найтіснішим можливим зв'язком", – сказав він.

Орбан також переконаний, що Європейський Союз перебуває в скрутному становищі, і "саме зараз розвалюється".

На його думку, якщо не відбудеться радикальних змін, цей процес продовжиться, і Європейський Союз залишиться у минулому.

Угорщина, яка здебільшого залежить від ЄС у сфері торгівлі та модернізувала свою економіку за допомогою мільярдів євро з європейських фондів, наразі не відповідає умовам для прийняття євро.

Деякі з її сусідів, включаючи Польщу, Чехію та Румунію, також наразі залишаються поза межами єврозони.

При цьому варто зазначити, що 4 червня Європейська комісія та Європейський центральний банк остаточно схвалили вступ Болгарії в єврозону з 1 січня 2026 року, що зробить її двадцять першим членом цього валютного союзу.

Після цього Єврогрупа, об’єднання міністрів фінансів країн єврозони, підтримала рекомендацію до Ради Європейського Союзу щодо запровадження євро в Болгарії.

Читайте більше про те, як агенти РФ блокують вступ країни до єврозони та чому це важливо.