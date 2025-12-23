Чому Болгарія йде на дострокові вибори і як цим можуть скористатися "друзі Путіна"

Минулого тижня стало відомо, що наступного року на Болгарію чекають не лише президентські, а й (щонайменше) ще одні дострокові парламентські вибори.

Тривалі масові антиурядові протести в Болгарії кінця листопада та початку грудня об’єднали сотні тисяч громадян країни проти запропонованого урядовою коаліцією бюджету, що міг погіршити фіскальну ситуацію в країні та підвищити оподаткування громадян і бізнесу.

За результатами цих протестів уряд подав у відставку.

За результатами цих протестів уряд подав у відставку.

За конституцією Болгарії, перш ніж переходити безпосередньо до парламентських виборів та формування тимчасового уряду, президент має провести консультації з політичними силами теперішнього скликання парламенту та надати право сформувати мандат двом найбільшим політичним силам.

Тобто – або керівній партії "ГЕРБ" ("Громадяни за європейський розвиток Болгарії"), або опозиційному блоку "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія".

Президент Румен Радев провів консультації протягом тижня. А вже формувати новий уряд президент планує після Нового року.

Дві основні політичні сили фактично відмовилися від формування уряду і планують оновити бюджет на 2025 рік таким чином, щоб охоплював і перші три місяці наступного року.

Чинний уряд оперативно сформував законопроєкт про пролонгацію бюджету-2025 на наступні три місяці та подав його до парламентського бюджетного комітету. Бюджетний комітет погодив цей законопроєкт з деякими поправками, а потім його схвалили у парламенті. Не обійшлося без гучного скандалу, але про це у повній версії статті.

Тим часом дві головні опозиційні партії: прозахідний блок "ПП-ДБ" та пропутінська партія "Відродження" – активно працюють над тим, щоб підсилити власні шанси на перемогу в дострокових виборах.

Євроатлантична коаліція "ПП-ДБ" заявляє, що не бачить можливості сформувати коаліцію з будь-якою політичною силою, наразі присутньою в парламенті. Тому вони поставили собі за мету здобути одноосібну більшість.

Однак шанси на здобуття простої більшості є малоймовірним навіть за найсприятливіших обставин.

Зі свого боку, проросійська партія "Відродження" використовує загальнопопулярну риторику боротьби проти корупції моделі чинної влади, але при цьому додаючи аспект провини Євросоюзу та Єврокомісії у проблемах в Болгарії. На додачу вони активно виступають проти фінансування допомоги Україні, бо це "іде проти інтересів болгар" у контексті ситуації з бюджетом.

Якщо президент Румен Радев не створить свою партію, "Відродження" матиме шанси збільшити своє представництво в парламенті.

Коаліційні "ГЕРБ" та ДПС мають стабільний електорат та здатні без проблем зберегти свою присутність у парламенті, а можливо, навіть і без зменшення кількості мандатів. Але в їхніх молодших партнерів по коаліції більше проблем і більше ризиків.

У 2026 році на Болгарію чекають вже восьмі з 2021 року позачергові парламентські вибори.

Ймовірніший сценарій виборів передбачає формування у новому парламенті трьох ворогуючих блоків.

А саме: "ПП-ДБ", коаліції "ГЕРБ" та ДПС, а також проросійського "Відродження" (та/або партії Радева).

Це створюватиме умови для непримиримого розділення парламенту, коли жодна з політичних сил не буде здатна сформувати стабільну коаліцію, внаслідок чого країна буде приречена знову йти на дострокові вибори.

None