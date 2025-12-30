Конгресмен розкритикував Трампа за реакцію на заяви РФ про атаку на резиденцію Путіна

Член Палати представників США від Республіканської партії Дон Бейкон розкритикував президента Дональда Трампа за реакцію на російські твердження про нібито українські атаки на резиденцію господаря Кремля Владіміра Путіна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це конгресмен написав у своєму Х.

Трамп заявив, що він "дуже розлючений" через заяви Росії про те, що Україна спробувала атакувати президентську резиденцію в Новгородській області вночі за допомогою 91 безпілотника дальньої дії.

Він сказав, що Путін розповів йому про атаку під час телефонної розмови.

Коментуючи це, конгресмен Бейкон наголосив, що Путін – "відомий брехун".

"Президент Трамп і його команда повинні спочатку з'ясувати факти, перш ніж брати на себе відповідальність. Путін відомий як відвертий брехун", – зазначив він.

Нагадаємо, голова МЗС РФ Сергєй Лавров заявив, що Україна нібито в ніч на понеділок завдавала удару по резиденції Путіна, через що буде "переглянута переговорна позиція".

Президент України Володимир Зеленський назвав російські звинувачення фейком.