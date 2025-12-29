Трамп прокоментував заяви РФ про атаку українських дронів на резиденцію Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер Росії Володимир Путін повідомив його під час телефонної розмови про ніби то атаку українських безпілотників на одну з його резиденцій.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, президент США назвав цей крок "недобрим".

"Зараз не слушний час. Одне діло бути ображеним, бо вони (українці) ображені. Інше діло – атакувати його (Путіна) будинок", – сказав Трамп. "Я дізнався про це сьогодні від президента Путіна. Я був дуже розлючений через це",– додав президент США.

При цьому він не виключає, що "можливо", це звинувачення є фейком, додаючи, що знає про це лише зі слів Путіна. "Я щойно про це почув, але насправді я про це не знаю. Це було б дуже погано. Це було б недобре", – уточнив Трамп журналістам.

Також Трамп назвав свою розмову з Путіним "продуктивною", хоча й сказав, що залишаються питання, які необхідно вирішити для досягнення мирної угоди.

"Це була дуже продуктивна розмова. Я маю на увазі, що у нас є кілька дуже складних питань, як ви можете собі уявити… У нас є кілька питань, які ми, сподіваюся, вирішимо, і якщо ми їх вирішимо, у вас буде спокій",– заявив він.

Це перша заява Трампа щодо звинувачень РФ про атаку українських безпілотників.

Нагадаємо, напередодні голова МЗС РФ Сергей Лавров заявив, що Україна нібито в ніч на понеділок завдавала удару по резиденції лідера Росії Володимира Путіна, через що буде "переглянута переговорна позиція".

За словами Лаврова, в ніч на понеділок Україна нібито атакувала резиденцію Путіна в Новгородській області (ймовірно йдеться про резиденцію у Валдаї) з використанням 91 ударного БПЛА. Внаслідок цього, стверджує Лавров, "переговорна позиція Росії буде переглянута", проте Росія нібито не має наміру виходити з переговорного процесу з США щодо України.

А згодом помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що Трамп ніби то заявив про корекцію своїх підходів до України та ї президента.

"Президент США був шокований цим повідомленням, буквально обурений, не міг припустити такі божевільні дії. І як було сказано, це, безперечно, вплине на американські підходи до роботи із Зеленським", – пояснив він.

Президент України Володимир Зеленський назвав російські звинувачення фейком. "Той факт, що росіяни намагаються зараз зірвати прогрес черговими фейками, тільки підтверджує якість наших зустрічей і комунікації з американською стороною", – наголосив він.