Укр Рус Eng

Конгрессмен раскритиковал Трампа за реакцию на заявления РФ об атаке на резиденцию Путина

Новости — Вторник, 30 декабря 2025, 10:08 — Ирина Кутелева

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Дон Бейкон раскритиковал президента Дональда Трампа за реакцию на российские утверждения о якобы украинских атаках на резиденцию хозяина Кремля Владимира Путина.

Как сообщает "Европейская правда", об этом конгрессмен написал в своем Х.

Трамп заявил, что он "очень разгневан" из-за заявлений России о том, что Украина попыталась атаковать президентскую резиденцию в Новгородской области ночью с помощью 91 беспилотника дальнего действия.

Он сказал, что Путин рассказал ему об атаке во время телефонного разговора.

Комментируя это, конгрессмен Бейкон подчеркнул, что Путин – "известный лжец".

"Президент Трамп и его команда должны сначала выяснить факты, прежде чем брать на себя ответственность. Путин известен как откровенный лжец", – отметил он.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина якобы в ночь на понедельник нанесла удар по резиденции Путина, из-за чего будет "пересмотрена переговорная позиция".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российские обвинения фейковыми.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Трамп Путин
Реклама: