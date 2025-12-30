Конгрессмен раскритиковал Трампа за реакцию на заявления РФ об атаке на резиденцию Путина
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Дон Бейкон раскритиковал президента Дональда Трампа за реакцию на российские утверждения о якобы украинских атаках на резиденцию хозяина Кремля Владимира Путина.
Как сообщает "Европейская правда", об этом конгрессмен написал в своем Х.
Трамп заявил, что он "очень разгневан" из-за заявлений России о том, что Украина попыталась атаковать президентскую резиденцию в Новгородской области ночью с помощью 91 беспилотника дальнего действия.
Он сказал, что Путин рассказал ему об атаке во время телефонного разговора.
Комментируя это, конгрессмен Бейкон подчеркнул, что Путин – "известный лжец".
"Президент Трамп и его команда должны сначала выяснить факты, прежде чем брать на себя ответственность. Путин известен как откровенный лжец", – отметил он.
Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина якобы в ночь на понедельник нанесла удар по резиденции Путина, из-за чего будет "пересмотрена переговорная позиция".
Президент Украины Владимир Зеленский назвал российские обвинения фейковыми.