Зеленський: російські фейки лише підтверджують якість нашого діалогу із США

Заяви російських посадовців про зрив Україною мирних переговорів демонструє успішність нинішніх комунікації України та США, вважає президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє "Європейська правда" із посланням на офіційний сайт президента України, таку заяву Зеленський зробив під час телефонної розмови з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

Як повідомляється, Володимир Зеленський поінформував Едгарса Рінкевичса про зустріч із президентом США Дональдом Трампом та роботу з американською переговорною командою.

"Дуже добре попрацювали, і той факт, що росіяни намагаються зараз зірвати прогрес черговими фейками, тільки підтверджує якість наших зустрічей і комунікації з американською стороною", – наголосив Зеленський.

Він також запросив президента Латвії відвідати Україну.

Нагадаємо, напередодні голова МЗС РФ Сергей Лавров заявив, що Україна нібито в ніч на понеділок завдавала удару по резиденції лідера Росії Володимира Путіна, через що буде "переглянута переговорна позиція".

За словами Лаврова, в ніч на понеділок Україна нібито атакувала резиденцію Путіна в Новгородській області (ймовірно йдеться про резиденцію у Валдаї) з використанням 91 ударного БПЛА. Внаслідок цього, стверджує Лавров, "переговорна позиція Росії буде переглянута", проте Росія нібито не має наміру виходити з переговорного процесу з США щодо України.

А згодом помічник Путіна Юрій Ушаков стверджує, що Трамп ніби то заявив про корекцію своїх підходів до України та ї президента.

"Президент США був шокований цим повідомленням, буквально обурений, не міг припустити такі божевільні дії. І як було сказано, це, безперечно, вплине на американські підходи до роботи із Зеленським", – пояснив він.