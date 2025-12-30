У Лукашенка заявили про помилування ще 20 політв’язнів

У Білорусі відпустили ще 20 політв’язнів, на додачу до звільнених раніше понад сотні осіб за домовленістю зі США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили у Telegram-каналі "Пул Первого", який фактично є пресслужбою Александра Лукашенка.

У повідомленні зазначають, що Лукашенко перед Новим роком підписав указ щодо помилування 22 осіб, з яких 20 були засуджені за "екстремістськими" статтями.

Серед звільнених – 15 жінок і семеро чоловіків.

"Усі вони звернулися до глави держави з клопотаннями про помилування, визнали провину і розкаялись у скоєному", – заявили у Лукашенка.

Нагадаємо, 13 грудня після переговорів зі спецпредставником США у Лукашенка оголосили про звільнення всього 123 політв’язнів та зазначили, що це відбулося "у рамках домовленостей з президентом США і на його прохання" у зв’язку зі скасуванням американських санкцій.

114 звільнених передали Україні, серед них – недопущений до виборів президента Віктор Бабарико та його соратниця Марія Колесникова, а також п’ятеро громадян України. Дев'ять осіб, серед яких нобелівський лауреат Алесь Бяляцький та двоє литовців, вивезли до Литви.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що Україну попросили прийняти звільнених через те, що Білорусь не хотіла відпускати їх іншими шляхами.

