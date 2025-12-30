У Лукашенко заявили о помиловании еще 20 политзаключенных

В Беларуси отпустили еще 20 политзаключенных, в дополнение к освобожденным ранее более сотни человек по договоренности с США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили в Telegram-канале "Пул Первого", который фактически является пресс-службой Александра Лукашенко.

В сообщении отмечается, что Лукашенко перед Новым годом подписал указ о помиловании 22 человек, из которых 20 были осуждены по "экстремистским" статьям.

Среди освобожденных – 15 женщин и семеро мужчин.

"Все они обратились к главе государства с ходатайствами о помиловании, признали вину и раскаялись в содеянном", – заявили у Лукашенко.

Напомним, 13 декабря после переговоров со спецпредставителем США у Лукашенко объявили об освобождении всего 123 политзаключенных и отметили, что это произошло "в рамках договоренностей с президентом США и по его просьбе" в связи с отменой американских санкций.

114 освобожденных передали Украине, среди них – недопущенный к выборам президента Виктор Бабарико и его соратница Мария Колесникова, а также пятеро граждан Украины. Девять человек, среди которых нобелевский лауреат Алесь Бяляцкий и двое литовцев, вывезли в Литву.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украину попросили принять освобожденных из-за того, что Беларусь не хотела отпускать их другими путями.

