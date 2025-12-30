У Литві розповіли, які цілі переслідує РФ заявами про атаку на резиденцію Путіна

У Міністерстві закордонних справ Литви заявили, що Росія намагається саботувати досягнуті в Мар-а-Лаго домовленості між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, поширюючи брехливі заяви про українську атаку на резиденцію господаря Кремля Владіміра Путіна.

Про це йдеться у заяві литовського МЗС в Х, повідомляє "Європейська правда".

У Литві назвали російські твердження про атаку на резиденцію Путіна операцією під чужим прапором, спрямованою на виправдання ймовірних ударів по Україні.

"Остання операція Кремля під чужим прапором, щоб виправдати можливі удари по Україні, – нічого нового. Ми пам'ятаємо невдалу "атаку дронів" на Кремль (03.05.2023). Путін не тільки планує масовий напад на Київ, але й прагне зірвати досягнення, про які домовилися вчора в Мар-а-Лаго", – зазначили у МЗС Литви.

Нагадаємо, голова МЗС РФ Сергєй Лавров заявив, що Україна нібито в ніч на понеділок завдавала удару по резиденції Путіна, через що буде "переглянута переговорна позиція".

Президент України Володимир Зеленський назвав російські звинувачення фейком.

Тим часом Трамп заявив, що він "дуже розлючений" через заяви Росії про те, що Україна спробувала атакувати президентську резиденцію в Новгородській області вночі за допомогою 91 безпілотника дальньої дії.

Він сказав, що Путін розповів йому про атаку під час телефонної розмови.