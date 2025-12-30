В Литве рассказали, какие цели преследует РФ заявлениями об атаке на резиденцию Путина

В Министерстве иностранных дел Литвы заявили, что Россия пытается саботировать достигнутые в Мар-а-Лаго договоренности между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, распространяя ложные заявления об украинской атаке на резиденцию хозяина Кремля Владимира Путина.

Об этом говорится в заявлении литовского МИД в Х, сообщает "Европейская правда".

В Литве назвали российские утверждения об атаке на резиденцию Путина операцией под чужим флагом, направленной на оправдание вероятных ударов по Украине.

"Последняя операция Кремля под чужим флагом, чтобы оправдать возможные удары по Украине, – ничего нового. Мы помним неудачную "атаку дронов" на Кремль (03.05.2023). Путин не только планирует массовое нападение на Киев, но и стремится сорвать достижения, о которых договорились вчера в Мар-а-Лаго", – отметили в МИД Литвы.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина якобы в ночь на понедельник нанесла удар по резиденции Путина, из-за чего будет "пересмотрена переговорная позиция".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российские обвинения фейковыми.

Между тем Трамп заявил, что он "очень разгневан" из-за заявлений России о том, что Украина попыталась атаковать президентскую резиденцию в Новгородской области ночью с помощью 91 беспилотника дальнего действия.

Он сказал, что Путин рассказал ему об атаке во время телефонного разговора.