Більшість із 10 затриманих у Нідерландах за хуліганство й напад на поліцію – неповнолітні

Більшість молодих людей, затриманих у нідерландському місті Рейнсбург через влаштовану пожежу та напад на поліцію, виявились неповнолітніми.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

У поліції офіційно повідомили, що вісім із десяти затриманих ввечері 29 грудня – неповнолітні. Ще двом – по 19 років.

Також уточнили, що двох оштрафували за те, що вони не могли підтвердити свою особу.

Нагадаємо, безлади сталися у місті Рейнсбург, що на півдорозі між Амстердамом і Гаагою. Група молодих людей чисельністю близько 40 осіб підпалила новорічні ялинки біля входу до закладу харчування. Коли на місце прибула поліція, у напрямку правоохоронців почали запускати піротехніку.

Нагадаємо, у Нідерландах цьогоріч вилучили з продажу близько 25% легальних феєрверків, які визнали невідповідними стандартам безпеки.

Також Амстердамі викрили склад із 8500 кг незаконної піротехніки.