Большинство из 10 задержанных в Нидерландах за нападение на полицию – несовершеннолетние

Большинство молодых людей, задержанных в нидерландском городе Рейнсбург из-за устроенного пожара и нападения на полицию, оказались несовершеннолетними.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

В полиции официально сообщили, что восемь из десяти задержанных вечером 29 декабря – несовершеннолетние. Еще двум – по 19 лет.

Также уточнили, что двух оштрафовали за то, что они не могли подтвердить свою личность.

Напомним, беспорядки произошли в городе Рейнсбург, что на полпути между Амстердамом и Гаагой. Группа молодых людей численностью около 40 человек подожгла новогодние елки у входа в заведение питания. Когда на место прибыла полиция, в направлении правоохранителей начали запускать пиротехнику.

Напомним, в Нидерландах в этом году изъяли из продажи около 25% легальных фейерверков, которые признали несоответствующими стандартам безопасности.

Также Амстердаме разоблачили склад с 8500 кг незаконной пиротехники.