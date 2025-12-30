Розворот США, "гойдалки" Трампа і підтримка ЄС – що змінив 2025 рік у світі для України

На початку 2025-го світ зустрічав новий рік із пересторогою. Тоді новообраний президент США готувався до повернення у Білий дім, але тепер – маючи більшість в обох палатах Конгресу і не приховуючи прагнення до радикальних змін. А сигнали, які лунали від нього та його команди, налаштовували скоріш на песимізм.

Втім, реальність виявилася гіршою навіть за прогнози песимістів.

Загалом цивілізований світ втратив США як частину західної ціннісної спільноти, і є високі шанси, що цей процес вже став незворотним.

Але рік приніс і позитивні наслідки для України.

Докладно про підсумки року від редакторів "Європейської правди" Сергія Сидоренка і Юрія Панченка Світ під тиском Трампа. Які зміни почалися у 2025 році та де є позитив для України. Далі – стислий її виклад.

Короткий візит українського президента Володимира Зеленського разом з делегацією у Вашингтон 28 лютого – одна з головних подій 2025 року.

Тоді після сварки з Дональдом Трампом українській делегацій наказали покинути Білий дім.

Це стало унікальною та небаченою подією не лише для України, а й для інших держав, що вважали США своїм партнером або союзником.

А для нас ця зустріч запустила ланцюжок подій, що остаточно довів розворот курсу Сполучених Штатів щодо підтримки України у війні.

Зрештою кризу у відносинах вдалося подолати. Угода про надра була радикально перероблена. США хоч і зупинили безкоштовну передачу зброї Україні, проте погодилися на її продаж.

Ставлення президента США Дональда Трампа до України – це суцільні "гойдалки".

У Києві прямо визнають: у мирних переговорах США представляють сторону РФ.

Це все – відлуння основної зміни у політиці США: і щодо України, і загалом.

Для Вашингтона роль лідера вільного світу та старі цінності втратили вагу, а перебудова світового порядку стала метою чинної влади.

Не менш вражаючим став розворот Дональда Трампа щодо Європи.

На Мюнхенській безпековій конференції новий віцепрезидент США Джей Ді Венс оголосив про ціннісний розрив зі старою Європою та про нову політику США. Також уперше американський урядовець такого рівня поставив під сумнів трансатлантичну єдність.

Зазіхання на анексію території Данії і Канади, що є союзницями Сполучених Штатів по НАТО, виходило за межі, які були прийнятними у старому світовому порядку. Усі спроби інших учасників Альянсу знайти аргументи для зупинки цієї риторики не мали успіху.

А підтримка антисистемних сил у ЄС стала частиною зовнішнього курсу США.

Але основа дій Трампа – не ідеологія, а економіка. Тут він отримав головні перемоги на європейському "фронті".

Європа погодилася платити за свою безпеку і за безпеку України. Тому, до речі, і вирішила не йти на торгову війну з США після запровадження Дональдом Трампом митних тарифів.

Європейські лідери стали ключовими захисниками України у складних перемовинах з президентом Трампом; але ця допомога є значно ширшою.

По суті європейська підтримка є головним чинником, який дозволяє Україні відповідати "ні" на російсько-американські пропозиції, що часом нагадують умови капітуляції – і при цьому зберігати стабільність держави. А після того як військова та фінансова допомога США зупинилася – європейці перебрали її на себе.

У питанні вступу України до ЄС 2025 рік приніс переважно позитивні новини.

На жаль, вступ до НАТО наразі лишається поза розглядом через позицію США, які планують використати це як власну поступку на переговорах з РФ.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка і Юрія Панченка Світ під тиском Трампа. Які зміни почалися у 2025 році та де є позитив для України.