Разворот США, "качели" Трампа и поддержка ЕС – что изменил 2025 год в мире для Украины
Новости — Вторник, 30 декабря 2025, 13:00 —
В начале 2025 года мир встречал новый год с опаской. Тогда новоизбранный президент США готовился к возвращению в Белый дом, но теперь – имея большинство в обеих палатах Конгресса и не скрывая стремления к радикальным изменениям. А сигналы, которые исходили от него и его команды, настраивали скорее на пессимизм.
Впрочем, реальность оказалась хуже даже прогнозов пессимистов.
В целом цивилизованный мир потерял США как часть западного ценностного сообщества, и есть высокие шансы, что этот процесс уже стал необратимым.
Но год принес и положительные последствия для Украины.
Подробно об итогах года от редакторов "Европейской правды" Сергея Сидоренко и Юрия Панченко Мир под давлением Трампа. Что начало меняться в 2025 году и где есть позитив для Украины. Далее – краткое изложение статье.
Краткий визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля – одно из главных событий 2025 года.
Тогда после ссоры с Дональдом Трампом украинской делегации приказали покинуть Белый дом.
Это стало уникальным и невиданным событием не только для Украины, но и для других государств, которые считали США своим партнером или союзником.
А для нас эта встреча запустила цепочку событий, которая окончательно доказала разворот курса Соединенных Штатов в отношении поддержки Украины в войне.
В конце концов кризис в отношениях удалось преодолеть. Соглашение о недрах было радикально переработано. США хоть и остановили бесплатную передачу оружия Украине, однако согласились на его продажу.
Отношение Дональда Трампа к Украине – это сплошные "качели".
В Киеве прямо признают: в мирных переговорах США представляют сторону РФ.
Все это – эхо основного изменения в политике США: и в отношении Украины, и в целом.
Для Вашингтона роль лидера свободного мира и старые ценности утратили значение, а перестройка мирового порядка стала целью действующей власти.
Не менее впечатляющим стал разворот Дональда Трампа в отношении Европы.
На Мюнхенской конференции по безопасности новый вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил о ценностном разрыве со старой Европой и о новой политике США. Также впервые американский чиновник такого уровня поставил под сомнение трансатлантическое единство.
Посягательство на аннексию территории Дании и Канады, которые являются союзниками Соединенных Штатов по НАТО, выходило за пределы, которые были приемлемы в старом мировом порядке. Все попытки других участников Альянса найти аргументы для остановки этой риторики не увенчались успехом.
А поддержка антисистемных сил в ЕС стала частью внешнего курса США.
Но основа действий Трампа – не идеология, а экономика. Здесь он одержал главные победы на европейском "фронте".
Европа согласилась платить за свою безопасность и за безопасность Украины. Поэтому, кстати, и решила не вступать в торговую войну с США после введения Дональдом Трампом таможенных тарифов.
Европейские лидеры стали ключевыми защитниками Украины в сложных переговорах с президентом Трампом; но эта помощь гораздо шире.
По сути, европейская поддержка является главным фактором, который позволяет Украине отвечать "нет" на российско-американские предложения, которые порой напоминают условия капитуляции – и при этом сохранять стабильность государства. А после того как военная и финансовая помощь США прекратилась, европейцы взяли ее на себя.
В вопросе вступления Украины в ЕС 2025 год принес преимущественно положительные новости.
К сожалению, вступление в НАТО пока остается вне рассмотрения из-за позиции США, которые планируют использовать это как собственную уступку на переговорах с РФ.
Подробнее – в материале Сергея Сидоренко и Юрия Панченко Мир под давлением Трампа. Что начало меняться в 2025 году и где есть позитив для Украины.