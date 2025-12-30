Разворот США, "качели" Трампа и поддержка ЕС – что изменил 2025 год в мире для Украины

В начале 2025 года мир встречал новый год с опаской. Тогда новоизбранный президент США готовился к возвращению в Белый дом, но теперь – имея большинство в обеих палатах Конгресса и не скрывая стремления к радикальным изменениям. А сигналы, которые исходили от него и его команды, настраивали скорее на пессимизм.

Впрочем, реальность оказалась хуже даже прогнозов пессимистов.

В целом цивилизованный мир потерял США как часть западного ценностного сообщества, и есть высокие шансы, что этот процесс уже стал необратимым.

Но год принес и положительные последствия для Украины.

Краткий визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля – одно из главных событий 2025 года.

Краткий визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля – одно из главных событий 2025 года.

Тогда после ссоры с Дональдом Трампом украинской делегации приказали покинуть Белый дом.

Это стало уникальным и невиданным событием не только для Украины, но и для других государств, которые считали США своим партнером или союзником.

А для нас эта встреча запустила цепочку событий, которая окончательно доказала разворот курса Соединенных Штатов в отношении поддержки Украины в войне.

В конце концов кризис в отношениях удалось преодолеть. Соглашение о недрах было радикально переработано. США хоть и остановили бесплатную передачу оружия Украине, однако согласились на его продажу.

Отношение Дональда Трампа к Украине – это сплошные "качели".

В Киеве прямо признают: в мирных переговорах США представляют сторону РФ.

Все это – эхо основного изменения в политике США: и в отношении Украины, и в целом.

Для Вашингтона роль лидера свободного мира и старые ценности утратили значение, а перестройка мирового порядка стала целью действующей власти.

Не менее впечатляющим стал разворот Дональда Трампа в отношении Европы.

На Мюнхенской конференции по безопасности новый вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил о ценностном разрыве со старой Европой и о новой политике США. Также впервые американский чиновник такого уровня поставил под сомнение трансатлантическое единство.

Посягательство на аннексию территории Дании и Канады, которые являются союзниками Соединенных Штатов по НАТО, выходило за пределы, которые были приемлемы в старом мировом порядке. Все попытки других участников Альянса найти аргументы для остановки этой риторики не увенчались успехом.

А поддержка антисистемных сил в ЕС стала частью внешнего курса США.

Но основа действий Трампа – не идеология, а экономика. Здесь он одержал главные победы на европейском "фронте".

Европа согласилась платить за свою безопасность и за безопасность Украины. Поэтому, кстати, и решила не вступать в торговую войну с США после введения Дональдом Трампом таможенных тарифов.

Европейские лидеры стали ключевыми защитниками Украины в сложных переговорах с президентом Трампом; но эта помощь гораздо шире.

По сути, европейская поддержка является главным фактором, который позволяет Украине отвечать "нет" на российско-американские предложения, которые порой напоминают условия капитуляции – и при этом сохранять стабильность государства. А после того как военная и финансовая помощь США прекратилась, европейцы взяли ее на себя.

В вопросе вступления Украины в ЕС 2025 год принес преимущественно положительные новости.

К сожалению, вступление в НАТО пока остается вне рассмотрения из-за позиции США, которые планируют использовать это как собственную уступку на переговорах с РФ.

К сожалению, вступление в НАТО пока остается вне рассмотрения из-за позиции США, которые планируют использовать это как собственную уступку на переговорах с РФ.