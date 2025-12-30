Європейські лідери розповіли про розмову щодо України

Європейські лідери нещодавно завершили чергову розмову стосовно України і триваючих "мирних перемовин"; вона відбулася з ініціативи канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо із заяв лідерів після завершення дзвінка.

Президент Фінляндії Александр Стубб зазначив, що розмову організував канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і вона стосувалася триваючих перемовин довкола російсько-української війни.

"Це дуже корисно для консолідації наших спільних оцінок загальної ситуації. Ми продовжимо працювати разом з нашими українськими і американськими друзями у наступні дні й тижні", – написав Стубб.

Мерц охарактеризував розмову як "подальші консультації у берлінському форматі з нашими європейськими і канадськими партнерами".

We held further consultations today with our European and Canadian partners in the Berlin Format. We are moving the peace process forward. Transparency and honesty are now required from everyone – including Russia. – Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) December 30, 2025

"Ми рухаємо вперед мирний процес. Зараз від усіх потрібні прозорість і чесність – це стосується також і Росії", – зазначив канцлер.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала розмову "хорошим обговоренням" і зазначила, що йшлося про підтримку України, її безпеку та майбутню відбудову.

"Процвітання вільної України закладене у її вступі до ЄС. Це також саме по собі є ключовою гарантією безпеки. Від вступу виграють не лише країни, які вступають до ЄС – послідовні хвилі розширення показали, що це перевага для всієї Європи", – зазначила фон дер Ляєн.

З анонсу розмови відомо, що у ній брав участь також прем’єр Польщі Дональд Туск.

Як відомо, перед візитом Зеленського на зустріч з Трампом у Флориду цими вихідними також відбулася спільна розмова з європейськими лідерами і прем’єром Канади.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон анонсував на початок січня зустріч "коаліції рішучих" у Парижі, де планують фіналізувати конкретні внески кожної держави у систему безпекових гарантій для України.