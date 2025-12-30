Европейские лидеры рассказали о разговоре об Украине

Европейские лидеры недавно завершили очередной разговор относительно Украины и продолжающихся "мирных переговоров"; его организовал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из заявлений лидеров после завершения звонка.

Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что разговор организовал канцлер Германии Фридрих Мерц и он касался продолжающихся переговоров вокруг российско-украинской войны.

"Это очень полезно для консолидации наших общих оценок общей ситуации. Мы продолжим работать вместе с нашими украинскими и американскими друзьями в последующие дни и недели", – написал Стубб.

Мерц охарактеризовал разговор как "дальнейшие консультации в берлинском формате с нашими европейскими и канадскими партнерами".

We held further consultations today with our European and Canadian partners in the Berlin Format. We are moving the peace process forward. Transparency and honesty are now required from everyone – including Russia. – Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) December 30, 2025

"Мы движем вперед мирный процесс. Сейчас от всех требуются прозрачность и честность – это касается также и России", – отметил канцлер.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала разговор "хорошим обсуждением" и отметила, что речь шла о поддержке Украины, ее безопасности и будущем восстановлении.

"Процветание свободной Украины заложено в ее вступлении в ЕС. Это также само по себе является ключевой гарантией безопасности. От вступления выигрывают не только страны, которые вступают в ЕС – последовательные волны расширения показали, что от этого выигрывает вся Европа", – отметила фон дер Ляйен.

Из анонса разговора известно, что в нем участвовал также премьер Польши Дональд Туск.

Как известно, перед визитом Зеленского на встречу с Трампом во Флориду в эти выходные также состоялся совместный разговор с европейскими лидерами и премьером Канады.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал на начало января встречу "коалиции решительных" в Париже, где планируют финализировать конкретный вклад каждого государства в систему гарантий безопасности для Украины.