Європейські лідери знову проведуть розмову щодо переговорів довкола України

Низка лідерів країн ЄС вранці у вівторок знову проведуть розмову щодо України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив речник польського уряду Адам Шлапка у своєму X.

Речник повідомив, що об 11 годині ранку прем’єр Дональд Туск "візьме участь у ще одній дискусії між європейськими лідерами щодо України". Він не розкрив, хто братиме участь у дзвінку.

У ці хвилини розмова, ймовірно, вже триває.

У понеділок Туск висловив думку, що завершення мирних переговорів у війні РФ проти України ще далеко, але не можна дозволити Росії диктувати умови миру.

Нагадаємо, ввечері 28 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом на його віллі у Флориді.

Надвечір 29 грудня Трамп повідомив про розмову з правителем РФ, у якій той розповів йому у тому числі про нібито спробу України атакувати дронами його резиденцію.

Трамп сказав, що "це було б дуже погано", але не виключив, що можливо атаки і не було.