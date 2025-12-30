Укр Рус Eng

Європейські лідери знову проведуть розмову щодо переговорів довкола України

Новини — Вівторок, 30 грудня 2025, 12:27 — Марія Ємець

Низка лідерів країн ЄС вранці у вівторок знову проведуть розмову щодо України. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив речник польського уряду Адам Шлапка у своєму X.

Речник повідомив, що об 11 годині ранку прем’єр Дональд Туск "візьме участь у ще одній дискусії між європейськими лідерами щодо України". Він не розкрив, хто братиме участь у дзвінку.

Макрон анонсував зустріч "коаліції рішучих" для узгодження гарантій безпеки для України

У ці хвилини розмова, ймовірно, вже триває. 

У понеділок Туск висловив думку, що завершення мирних переговорів у війні РФ проти України ще далеко, але не можна дозволити Росії диктувати умови миру.

Нагадаємо, ввечері 28 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом на його віллі у Флориді. 

Надвечір 29 грудня Трамп повідомив про розмову з правителем РФ, у якій той розповів йому у тому числі про нібито спробу України атакувати дронами його резиденцію

Трамп сказав, що "це було б дуже погано", але не виключив, що можливо атаки і не було. 

Польща Мирні переговори
