Польща вироблятиме на своїй території ракети до південнокорейських РСЗВ

Польща і Південна Корея підписали угоду на суму 3,3 млрд євро про спільне виробництво ракет для ракетної установки HOMAR-K на польській території.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У понеділок ввечері Державне казначейство Польщі та спільний консорціум виробників – польсько-корейське спільне підприємство Hanwha WB Advanced System та південнокорейська компанія Hanwha Aerospace – підписали угоду про реалізацію проєкту з виробництва високоточних ракет CGR-080 з дальністю польоту 80 кілометрів.

Як повідомляється, ракети будуть вироблятися на новому заводі в місті Горзові-Велькопольському.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш охарактеризував угоду як крок до підвищення незалежності країни у сфері оборонного виробництва.

Південна Корея стала важливим оборонним партнером Польщі в останні роки, постачаючи таке обладнання, як винищувачі, артилерія, танки.

Нагадаємо, у серпні 2022 року Польща і Південна Корея підписали виконавчий контракт на закупівлю перших 180 танків вартістю майже 3,4 мільярда доларів. Поставки танків з Кореї вже тривають, але участь польської промисловості в цій частині контракту мінімальна. На вже поставлених танках K2 встановлені лише польські системи зв'язку.

Восени минулого року Польща направила перші танки К2 південнокорейської компанії Hyundai Rotem до 9-ї бронетанкової кавалерійської бригади, що дислокується у місті Бранево – за кілька кілометрів від Калінінградської області РФ.