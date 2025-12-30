Польша будет производить на своей территории ракеты для южнокорейских РСЗО

Польша и Южная Корея подписали соглашение на сумму 3,3 млрд евро о совместном производстве ракет для ракетной установки HOMAR-K на польской территории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В понедельник вечером Государственное казначейство Польши и совместный консорциум производителей – польско-корейское совместное предприятие Hanwha WB Advanced System и южнокорейская компания Hanwha Aerospace – подписали соглашение о реализации проекта по производству высокоточных ракет CGR-080 с дальностью полета 80 километров.

Как сообщается, ракеты будут производиться на новом заводе в городе Горзове-Велькопольском.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш охарактеризовал соглашение как шаг к повышению независимости страны в сфере оборонного производства.

Южная Корея стала важным оборонным партнером Польши в последние годы, поставляя такое оборудование, как истребители, артиллерия, танки.

Напомним, в августе 2022 года Польша и Южная Корея подписали исполнительный контракт на закупку первых 180 танков стоимостью почти 3,4 миллиарда долларов. Поставки танков из Кореи уже продолжаются, но участие польской промышленности в этой части контракта минимально. На уже поставленных танках K2 установлены только польские системы связи.

Осенью прошлого года Польша направила первые танки К2 южнокорейской компании Hyundai Rotem в 9-ю бронетанковую кавалерийскую бригаду, дислоцированную в городе Бранево – в нескольких километрах от Калининградской области РФ.