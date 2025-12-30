Spiegel: європейські лідери закликали Зеленського до обережності з Трампом

Деякі європейські лідери радили Володимиру Зеленському напередодні його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом бути обережним та "не заходити занадто далеко".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Spiegel.

Видання заявило, що отримало у своє розпорядження текст англомовної стенограми суботньої відеоконференції Зеленського з європейськими лідерами, яка відбулась напередодні візиту президента України до США.

Згідно з інформацією видання, німецький канцлер Фрідріх Мерц, який організував телеконференцію, сказав, що важливо, аби Зеленський знайшов способи домовитися з США про територіальні питання, гарантії безпеки та відновлення. Мерц попросив українського президента "не зайти занадто далеко" і водночас бути "обережним".

Речниця уряду Німеччини на запит видання повідомила, що федеральний уряд не коментує деталі конфіденційних переговорів. Водночас інший учасник розмови підтвердив, що зміст телеконференції відображено правильно, але не захотів підтверджувати окремі цитати, оскільки це була конфіденційна розмова.

Згідно з текстом стенограми, президент Франції Емманюель Макрон закликав європейців прискорити роботу над гарантіями безпеки та якнайшвидше остаточно визначити свою участь.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, згідно зі стенограмою, висловився подібно: європейці не повинні виглядати як ті, хто гальмує процес. Однак кілька глав урядів зазначили, що для гарантій безпеки або навіть відправки військ необхідний розгляд парламентами.

Під час суботньої телеконференції прем'єри Данії, Швеції та Норвегії, Метте Фредеріксен, Ульф Крістерссон і Йонас Гар Стьоре, попросили президента Зеленського після його зустрічі з Трампом якомога детальніше поінформувати про обіцянки американців щодо можливих гарантій безпеки.

Неодноразово лунала фраза, що це потрібно бачити "на папері", а також порада, щоб український президент не робив офіційних поступок у територіальних питаннях без твердих зобов'язань щодо гарантій безпеки.

Мерц також наголосив, що вони готові стати частиною мирної угоди, але повинні знати її зміст перед підписанням.

Згідно зі стенограмою, багато глав держав і урядів порадили Зеленському запитати Трампа про позицію Росії щодо поточної версії мирного плану.

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні, Макрон і Мерц також закликали Зеленського запитати Трампа, що він буде робити, якщо Росія скаже "ні" мирному плану, який європейці та Україна разом з американцями обговорили протягом останніх тижнів. Ці 20 пунктів значно відрізняються від 28-пунктного документа, на який сильно вплинула Росія і який був відправною точкою для нових переговорів.

Навіть після зустрічі Трампа і Зеленського європейські дипломати заявили, що не зрозуміло, яку позицію займе Росія щодо територіальних питань.

У вівторок, 30 грудня, Володимир Зеленський повідомив, що частина документів для врегулювання війни, які були напрацьовані в рамках переговорного процесу, будуть готові до підписання у січні.

Зеленський також розповів про обговорення зі США потенційного розміщення американських військ в Україні у рамках гарантій безпеки.